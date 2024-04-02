Саксина Анисья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.04.1905
Сын: Саксин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
село Свистуха
когда родился это еще была Омская область
Рождение ребёнка
24.06.1906
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
23.02.1908
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
14.12.1909
Дочь: Анна И Татьяна Ивановны
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
18.11.1910
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
19.05.1914
Сын: Саксин Александр Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
03.09.1915
Сын: Саксин Петр Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Саксин Петр Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Саксин Александр Иванович
Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
Неизвестно