Саксина Анисья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Анисья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Саксин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

село Свистуха
когда родился это еще была Омская область
Рождение ребёнка
24.06.1906

Сын: Саксин Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
23.02.1908

Сын: Саксин Василий Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
14.12.1909

Дочь: Анна И Татьяна Ивановны

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Саксин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
19.05.1914

Сын: Саксин Александр Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
03.09.1915

Сын: Саксин Петр Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Саксин Петр Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Саксин Александр Иванович

Отец ребёнка: Саксин Иван Евдокимович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
Неизвестно
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