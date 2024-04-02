Саксин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти19.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Саксин Иван Евдокимович
Мать: Саксина Анисья Павловна
Упоминание
Неизвестно
Боевой путь | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1836518/?backurl=/heroes/?last_name=Саксин&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тюменская обл., ст. Голышманово Свистовский с/с
Смерть
19.02.1942
Причина смерти: погиб в бою | Первичное место захоронения Ленинградская обл., Оредежский р-н, с. Лютка, северо-западная окраина, братская могила