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Саксин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

19.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Саксин Иван Евдокимович

Мать: Саксина Анисья Павловна

Упоминание
Неизвестно
Боевой путь | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1836518/?backurl=/heroes/?last_name=Саксин&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тюменская обл., ст. Голышманово Свистовский с/с
Смерть
19.02.1942
Причина смерти: погиб в бою | Первичное место захоронения Ленинградская обл., Оредежский р-н, с. Лютка, северо-западная окраина, братская могила
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