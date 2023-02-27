Рогозин Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Рогозин Конан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Богданчикова) Настасья
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749
Сын: Рогозин Зенов
Мать ребёнка: (Богданчикова) Настасья
Рождение ребёнка
1753
Сын: Рогозин Устин
Мать ребёнка: (Богданчикова) Настасья
Рождение ребёнка
1756
Сын: Рогозин Тимофей
Мать ребёнка: (Богданчикова) Настасья
Смерть
1787