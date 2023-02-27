Рогозин Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Тихон

Рогозин Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Рогозин Конан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Богданчикова) Настасья

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Рогозин Зенов

Мать ребёнка: (Богданчикова) Настасья

Рождение ребёнка
1753

Сын: Рогозин Устин

Мать ребёнка: (Богданчикова) Настасья

Рождение ребёнка
1756

Сын: Рогозин Тимофей

Мать ребёнка: (Богданчикова) Настасья

Смерть
1787

Мы используем куки для улучшения работы сайта.