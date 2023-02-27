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Рогозин Устин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Рогозин Тихон

Мать: (Богданчикова) Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Санлеева) Агрофена

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: (Санлеева) Агрофена

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рогозин Яков

Мать ребёнка: (Санлеева) Агрофена

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рогозин Артём

Мать ребёнка: (Санлеева) Агрофена

Смерть
Неизвестно

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