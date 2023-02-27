Рогозин Зенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Рогозин Тихон
Мать: (Богданчикова) Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Стрельникова) Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787
Сын: Рогозин Дмитрий
Мать ребёнка: (Стрельникова) Евдокия
Смерть
Неизвестно