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Рогозин Зенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Рогозин Тихон

Мать: (Богданчикова) Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Стрельникова) Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Рогозин Дмитрий

Мать ребёнка: (Стрельникова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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