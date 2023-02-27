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(Богданчикова) Настасья

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Место рождения

Гороховое, Курское наместничество, Российская империя, Курская, Российская империя

Дата рождения

1722

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Богданченков Агей

Мать: не указана

Гороховое, Курское наместничество, Российская империя, Курская, Российская империя
Рождение ребёнка
1749

Сын: Рогозин Зенов

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Рождение ребёнка
1753

Сын: Рогозин Устин

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Рождение ребёнка
1756

Сын: Рогозин Тимофей

Отец ребёнка: Рогозин Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Тихон

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1789
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