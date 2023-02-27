(Богданчикова) Настасья
Место рожденияГороховое, Курское наместничество, Российская империя, Курская, Российская империя
Дата рождения1722
Дата смерти1789
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Богданченков Агей
Мать: не указана
Гороховое, Курское наместничество, Российская империя, Курская, Российская империя
Рождение ребёнка
1749
Сын: Рогозин Зенов
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1753
Сын: Рогозин Устин
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1756
Сын: Рогозин Тимофей
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Тихон
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1789