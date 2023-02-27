Рогозин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Рогозин Тихон

Мать: Настасья

Рождение ребёнка
1784

Сын: Рогозин Михаил

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рогозин Тарас

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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