Рогозин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Рогозин Тихон
Мать: Настасья
Рождение ребёнка
1784
Сын: Рогозин Михаил
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рогозин Тарас
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно