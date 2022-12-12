Хрулёв Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрулёв Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Хрулёва Анна Александровна
Рождение ребёнка
15.01.1892 ст.
Дочь: Гладцынова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хрулёва Анна Александровна
Рождение ребёнка
15.02.1894 ст.
Дочь: Макарова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Хрулёва Анна Александровна
Рождение ребёнка
08.08.1897 ст.
Дочь: Хрулёва Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Хрулёва Анна Александровна
Рождение ребёнка
21.08.1898 ст.
Сын: Хрулёв Иван Иванович
Мать ребёнка: Хрулёва Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно