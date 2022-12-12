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Хрулёв Иван Васильевич

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Место рождения

Михальцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрулёв Василий

Мать: не указана

Михальцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Хрулёв Василий Иванович

Мать ребёнка: Хрулёва Анна Александровна

Михальцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1892 ст.

Дочь: Гладцынова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хрулёва Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1894 ст.

Дочь: Макарова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Хрулёва Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1897 ст.

Дочь: Хрулёва Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Хрулёва Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.08.1898 ст.

Сын: Хрулёв Иван Иванович

Мать ребёнка: Хрулёва Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулёва Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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