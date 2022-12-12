Гладцынова (Хрулёва) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладцынова (Хрулёва) Мария Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

15.01.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1892 ст.

Отец: Хрулёв Иван Васильевич

Мать: Хрулёва Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
16.01.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещена в Никольской-Сенноплощадской церкви протоиереем Николаем Лавдовским. Восприемница - крестьянская девица села Турундаева Екатерина Семёновна Чиркова.
Бракосочетание
26.07.1915 ст.

Муж: Гладцынов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Никольская Сенноплощадская церковь. Поручители по женихе: Кадниковский купец Сергей Петрович Гладцынов и крестьянин Кадниковского уезда Троицко-Енальской волости деревни Андроновской Аггей Николаевич... Показать все
Развод
1920

Муж: Гладцынов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Расторгнут судом 2-го участка города Вологды.
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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