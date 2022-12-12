Гладцынова (Хрулёва) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1892 ст.
Отец: Хрулёв Иван Васильевич
Крещение
16.01.1892 ст.
Крещена в Никольской-Сенноплощадской церкви протоиереем Николаем Лавдовским. Восприемница - крестьянская девица села Турундаева Екатерина Семёновна Чиркова.
Бракосочетание
26.07.1915 ст.
Никольская Сенноплощадская церковь. Поручители по женихе: Кадниковский купец Сергей Петрович Гладцынов и крестьянин Кадниковского уезда Троицко-Енальской волости деревни Андроновской Аггей Николаевич... Показать все
Развод
1920
Расторгнут судом 2-го участка города Вологды.
Смерть
Неизвестно