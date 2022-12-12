Хрулёва Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Хрулёв Иван Васильевич
Михальцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1892 ст.
Дочь: Гладцынова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хрулёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1894 ст.
Дочь: Макарова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Хрулёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1897 ст.
Дочь: Хрулёва Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Хрулёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1898 ст.
Сын: Хрулёв Иван Иванович
Отец ребёнка: Хрулёв Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно