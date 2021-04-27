Макарова (Хрулёва) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.02.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1894 ст.
Отец: Хрулёв Иван Васильевич
Бракосочетание
20.09.1917 ст.
Антипинская церковь. Протоиерей Алексий Скворцов, диакон Анатолий Комаровский. Поручители по женихе: потомственный почётный гражданин города Вологды Пётр Давыдович Шишкарёв и гражданин города Вологды... Показать все
Смерть
Неизвестно