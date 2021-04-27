Макарова (Хрулёва) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова (Хрулёва) Лидия Ивановна

Макарова (Хрулёва) Лидия Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

15.02.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1894 ст.

Отец: Хрулёв Иван Васильевич

Мать: Хрулёва Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
20.09.1917 ст.

Муж: Макаров Николай Кузьмич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Антипинская церковь. Протоиерей Алексий Скворцов, диакон Анатолий Комаровский. Поручители по женихе: потомственный почётный гражданин города Вологды Пётр Давыдович Шишкарёв и гражданин города Вологды... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.