деревня Михальцево, деревня Михальцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Михальцево

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247390Михальцеводеревня59°15'с.ш.39°48'в.д.O-37-032

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Семенковской волости
Дело по жалобе крестьянина дер. Михальцева Семенковской волости Вологодского уезда А. И. Гришина об отобрании у него надела земли в пользу крестьянина Дурова. 1892 г. // Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселение
19620441311д Михальцеводеревня

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Пригородная волость
Михальцево2055190деревняРусские4680110190
Михальцево2055190деревняЗыряне111

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Семенковская волость
3231МихальцевоЛукьяновское.Вееденский в Ракулевебывшие государственные65285761

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
369Михальцево, д. каз.при р. Вологде.619215876

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Ивановский сельсовет
Михальцево (гужевая арт.) 792деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 6 км. Летнее: —.4747
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