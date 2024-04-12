Комаров Степан (Стефан) Ефимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смерти05.08.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.
Бракосочетание
До 1898 ст.
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Комарова Елена Зиновьевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.114-115 (Рождение №-23ж)
Рождение ребёнка
28.11.1903 ст.
Сын: Комаров Николай Степанович
Мать ребёнка: Комарова Елена Зиновьевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.181-182 (Рождение №-88м)
Смерть
05.08.1907 ст.
Крестьянин, после 1-го брака в 31 год (от чахотки)
Похороны
07.08.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.211-212 (Умершие №-29м)