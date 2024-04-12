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Комаров Степан (Стефан) Ефимович

Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

05.08.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: Комаров Ефим Андреевич

Мать: Комарова Зиновия Константиновна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
До 1898 ст.

Жена: Комарова Елена Зиновьевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Комарова Елена Зиновьевна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.114-115 (Рождение №-23ж)
Рождение ребёнка
28.11.1903 ст.

Сын: Комаров Николай Степанович

Мать ребёнка: Комарова Елена Зиновьевна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.181-182 (Рождение №-88м)
Смерть
05.08.1907 ст.
Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестьянин, после 1-го брака в 31 год (от чахотки)
Похороны
07.08.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.211-212 (Умершие №-29м)
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