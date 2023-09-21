Комарова (-) Зиновия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смертиПосле 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1869 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Сын: Комаров Степан (Стефан) Ефимович
Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Комаров Дементий Ефимович
Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Смирнова (Комарова) Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
14.07.1884
Дочь: - (Комарова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич
Смерть
После 1889