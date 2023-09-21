Комарова (-) Зиновия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (-) Зиновия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

После 1889

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1869 ст.

Муж: Комаров Ефим Андреевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Комаров Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Сын: Комаров Степан (Стефан) Ефимович

Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Комаров Василий Ефимович

Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Комаров Дементий Ефимович

Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Смирнова (Комарова) Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
14.07.1884

Дочь: - (Комарова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Комаров Ефим Андреевич

Смерть
После 1889

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