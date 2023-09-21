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Комаров Ефим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1899

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1869 ст.

Жена: Комарова (-) Зиновия Константиновна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Комаров Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Комарова (-) Зиновия Константиновна

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Сын: Комаров Степан (Стефан) Ефимович

Мать ребёнка: Комарова (-) Зиновия Константиновна

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Комаров Василий Ефимович

Мать ребёнка: Комарова (-) Зиновия Константиновна

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Комаров Дементий Ефимович

Мать ребёнка: Комарова (-) Зиновия Константиновна

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Смирнова (Комарова) Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Комарова (-) Зиновия Константиновна

Крутая, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
14.07.1884

Дочь: - (Комарова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Комарова (-) Зиновия Константиновна

Смерть
После 1899

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