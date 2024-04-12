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(Комарова) Александра Степановна

Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

27.04.1902 ст.

Дата смерти

02.07.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1902 ст.

Отец: Комаров Степан Ефимович

Мать: Комарова Елена Зиновьевна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.114-115 (Рождение №-23ж)
Крещение
28.04.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Комаров Пётр Андреевич - крестьянский сын из д.Крутая (2-юродный брат) Крёстная мать: Елена Ефимовна - крестьянская девица из д.Крутая (тётя)
Смерть
02.07.1902 ст.
Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 2 мес. (от кашля)
Похороны
04.07.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.148-149 (Умершие №-19ж)
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