(Комарова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения27.04.1902 ст.
Дата смерти02.07.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1902 ст.
Отец: Комаров Степан Ефимович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.114-115 (Рождение №-23ж)
Крещение
28.04.1902 ст.
Крёстный отец: Комаров Пётр Андреевич - крестьянский сын из д.Крутая (2-юродный брат) Крёстная мать: Елена Ефимовна - крестьянская девица из д.Крутая (тётя)
Смерть
02.07.1902 ст.
Младенец в 2 мес. (от кашля)
Похороны
04.07.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.148-149 (Умершие №-19ж)