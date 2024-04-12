Комарова (Березина) Елена Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1871 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1871 ст.
Отец: Березин Зиновий Титович
Бракосочетание
До 1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Комаров Степан Ефимович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.114-115 (Рождение №-23ж)
Рождение ребёнка
28.11.1903 ст.
Сын: Комаров Николай Степанович
Отец ребёнка: Комаров Степан Ефимович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.181-182 (Рождение №-88м)
Смерть
После 1907