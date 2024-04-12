Комарова (Березина) Елена Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Березина) Елена Зиновьевна

Место рождения

Похвала, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

21.05.1871 ст.

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1871 ст.

Отец: Березин Зиновий Титович

Мать: Березина Наталья Ивановна

Похвала, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
До 1898 ст.

Муж: Комаров Степан Ефимович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Комаров Степан Ефимович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.114-115 (Рождение №-23ж)
Рождение ребёнка
28.11.1903 ст.

Сын: Комаров Николай Степанович

Отец ребёнка: Комаров Степан Ефимович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.181-182 (Рождение №-88м)
Смерть
После 1907
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