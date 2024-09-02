Березина (-) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 08.02.1852 ст.
Дата смертиПосле 1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 08.02.1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1871 ст.
Дочь: Комарова (Березина) Елена Зиновьевна
Отец ребёнка: Березин Зиновий Титович
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Дочь: Веселова (Березина) Стефанида Зиновьевна
Отец ребёнка: Березин Зиновий Титович
Смерть
После 1871 ст.