Березина (-) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (-) Наталья Ивановна

Место рождения

Рамешки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 08.02.1852 ст.

Дата смерти

После 1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 08.02.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамешки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.05.1871 ст.

Дочь: Комарова (Березина) Елена Зиновьевна

Отец ребёнка: Березин Зиновий Титович

Похвала, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Дочь: Веселова (Березина) Стефанида Зиновьевна

Отец ребёнка: Березин Зиновий Титович

Похвала, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1871 ст.

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