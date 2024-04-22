Комаров Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения28.11.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1903 ст.
Отец: Комаров Степан Ефимович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.181-182 (Рождение №-88м)
Крещение
30.11.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Александр Ионович - Кологривский мещанин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Степанида Зиновьевна - крестьянская девица из д.Похвалы (родная тётя)
Смерть
Неизвестно