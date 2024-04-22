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Комаров Николай Степанович

Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

28.11.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1903 ст.

Отец: Комаров Степан Ефимович

Мать: Комарова Елена Зиновьевна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.181-182 (Рождение №-88м)
Крещение
30.11.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Александр Ионович - Кологривский мещанин из д.Б.Каменка Крёстная мать: Степанида Зиновьевна - крестьянская девица из д.Похвалы (родная тётя)
Смерть
Неизвестно
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