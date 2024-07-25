Плодистый Емельян Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1867
Рождение ребёнка
13.01.1889
Сын: Павел Емельянович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1892
Сын: Плодистый Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
20.09.1895
Дочь: Вера Емельяновна
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
06.11.1901
Сын: Плодистый Павел Емельянович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
13.06.1904
Сын: Плодистый Иван Емельянович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
03.02.1907
Сын: Плодистый Антон Емельянович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1910
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Смерть
Неизвестно