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Плодистый Емельян Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1867

Отец: Плодистый Михаил Симеонович

Мать: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
13.01.1889

Сын: Павел Емельянович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
29.09.1892

Сын: Плодистый Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
20.09.1895

Дочь: Вера Емельяновна

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
06.11.1901

Сын: Плодистый Павел Емельянович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
13.06.1904

Сын: Плодистый Иван Емельянович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Плодистый Антон Емельянович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1910

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Смерть
Неизвестно

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