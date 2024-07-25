Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти17.12.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Отец: Шепель Аверкий Михайлович
Мать: ?
Сын: Плодистый Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович
Сын: Плодистый Степан Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович
Сын: Плодистый Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович
Сын: Плодистый Иван Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович
Сын: Плодистый Савва Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович
Сын: Плодистый Моисей Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович
Дочь: Улияна
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович
Сын: Никита Михайлович
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович