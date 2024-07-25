Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

17.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Шепель Аверкий Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Рождение ребёнка
06.08.1864

Сын: Плодистый Степан Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Рождение ребёнка
08.08.1867

Сын: Плодистый Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Рождение ребёнка
18.09.1869

Сын: Плодистый Иван Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Плодистый Савва Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Плодистый Моисей Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Рождение ребёнка
06.10.1876

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Рождение ребёнка
03.07.1879

Дочь: Улияна

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Рождение ребёнка
09.09.1882

Сын: Никита Михайлович

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Рождение ребёнка
01.01.1886

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Плодистый Михаил Симеонович

Смерть
17.12.1897

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