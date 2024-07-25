Плодистый Михаил Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1843
Дата смерти18.11.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Плодистый Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Сын: Плодистый Степан Михайлович
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Сын: Плодистый Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Сын: Плодистый Иван Михайлович
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Сын: Плодистый Савва Михайлович
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Сын: Плодистый Моисей Михайлович
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Дочь: Улияна
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Сын: Никита Михайлович
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна