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Плодистый Михаил Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1843

Дата смерти

18.11.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1843

Отец: Плодистый Симеон Васильевич

Мать: Плодистая (Половинка) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
06.08.1864

Сын: Плодистый Степан Михайлович

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
08.08.1867

Сын: Плодистый Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
18.09.1869

Сын: Плодистый Иван Михайлович

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Плодистый Савва Михайлович

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Плодистый Моисей Михайлович

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
06.10.1876

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
03.07.1879

Дочь: Улияна

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
09.09.1882

Сын: Никита Михайлович

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
01.01.1886

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Смерть
18.11.1906

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