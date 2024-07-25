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Плодистый Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1904

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1904

Отец: Плодистый Емельян Михайлович

Мать: Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Танцюра? Галина Ивановна

Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Плодистый Николай Иванович

Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна

Рождение ребёнка
05.08.1940

Сын: Плодистый Борис Иванович

Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Плодистый Петр Иванович

Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Бидан Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна

Смерть
1947

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