Плодистый Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1904
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1904
Отец: Плодистый Емельян Михайлович
Мать: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Танцюра? Галина Ивановна
Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Плодистый Николай Иванович
Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна
Рождение ребёнка
05.08.1940
Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Бидан Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Плодистая Мария Даниловна
Смерть
1947