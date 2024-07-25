Гликерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Петровна

Гликерия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1889

Сын: Павел Емельянович

Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
29.09.1892

Сын: Плодистый Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1895

Дочь: Вера Емельяновна

Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
06.11.1901

Сын: Плодистый Павел Емельянович

Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
13.06.1904

Сын: Плодистый Иван Емельянович

Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Плодистый Антон Емельянович

Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович

Рождение ребёнка
19.02.1910

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.