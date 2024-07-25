Гликерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1889
Сын: Павел Емельянович
Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
29.09.1892
Сын: Плодистый Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1895
Дочь: Вера Емельяновна
Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1901
Сын: Плодистый Павел Емельянович
Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1904
Сын: Плодистый Иван Емельянович
Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1907
Сын: Плодистый Антон Емельянович
Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
19.02.1910
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Плодистый Емельян Михайлович
Смерть
Неизвестно