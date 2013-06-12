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Синицын Василий Сергеевич

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.06.1939

Дата смерти

12.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939

Отец: Синицын Сергей Трифонович

Мать: Синицына Фекла Александровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.06.2013
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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