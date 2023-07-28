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Синицын Сергей Трифонович

Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Синицын Трифон Иванов

Мать: Синицына Агрипина Павлова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Синицын Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Синицына Фекла Александровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1924

Жена: Синицына Фекла Александровна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Разоренова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Синицына Фекла Александровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.12.1929

Дочь: Краева Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Синицына Фекла Александровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.05.1931

Дочь: Гришина Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Синицына Фекла Александровна

Рождение ребёнка
15.06.1939

Сын: Синицын Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Синицына Фекла Александровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
?.08.1969
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость