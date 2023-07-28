Синицын Сергей Трифонович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти?.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Синицын Трифон Иванов
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Синицына Фекла Александровна
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Разоренова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Синицына Фекла Александровна
Рождение ребёнка
26.12.1929
Дочь: Краева Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Синицына Фекла Александровна
Рождение ребёнка
27.05.1931
Дочь: Гришина Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Синицына Фекла Александровна
Рождение ребёнка
15.06.1939
Сын: Синицын Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Синицына Фекла Александровна
Смерть
?.08.1969
Причина смерти: Естественная смерть/старость