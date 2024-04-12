Ягутина (Галкина) Марья Марковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1716
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Бракосочетание
До 1741
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Гусева Марья Макаровна
Отец ребёнка: Ягутин Макар Самойлович
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Ягутина Домна Макаровна
Отец ребёнка: Ягутин Макар Самойлович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Ягутина Ирина Макаровна
Отец ребёнка: Ягутин Макар Самойлович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Ягутин Макар Самойлович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Ягутин Пантелей Макарович
Отец ребёнка: Ягутин Макар Самойлович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Смерть
Неизвестно