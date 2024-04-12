Ягутина (Галкина) Марья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягутина (Галкина) Марья Марковна

Место рождения

Богородск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Бракосочетание
До 1741

Муж: Ягутин Макар Самойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Гусева Марья Макаровна

Отец ребёнка: Ягутин Макар Самойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Ягутина Домна Макаровна

Отец ребёнка: Ягутин Макар Самойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Ягутина Ирина Макаровна

Отец ребёнка: Ягутин Макар Самойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Ягутин Самойло Макарович

Отец ребёнка: Ягутин Макар Самойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Ягутин Пантелей Макарович

Отец ребёнка: Ягутин Макар Самойлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Смерть
Неизвестно
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