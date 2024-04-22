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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3101Богородское (Арийское), сел.при рч. Арие.7645220643660Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Хлебный магазин. Ярмарок 3. Базары. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
990. Богородское (Арийское), село бывшее государственное, при речке Арие, дворов 240, жителей 1514, 2 церкви православных, школа, почтовая станция, 45 лавок, кожевенный з Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) село Богородское (Арийское), на р. Арие, церк., минист. 2-х кл. шк., библ., вол. правл., земск. станц., больн., фельдш. и ветерин. пун., кварт. земск. нач. и стан. при Показать все Богородское общество38010891098Бывшие государственныеПравославныеРусские72—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Богородское
село Богородское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347319Богородсксело56°42'00"56°57'00"O-40-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636413101с Богородсксело