село Богородск, село Богородск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Богородск

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3101Богородское (Арийское), сел.при рч. Арие.7645220643660Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Хлебный магазин. Ярмарок 3. Базары. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Богородская волость
990. Богородское (Арийское), село бывшее государственное, при речке Арие, дворов 240, жителей 1514, 2 церкви православных, школа, почтовая станция, 45 лавок, кожевенный з Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Богородская волость
1) село Богородское (Арийское), на р. Арие, церк., минист. 2-х кл. шк., библ., вол. правл., земск. станц., больн., фельдш. и ветерин. пун., кварт. земск. нач. и стан. при Показать все Богородское общество38010891098Бывшие государственныеПравославныеРусские72

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Богородская волость
село Богородское
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
село Богородское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
347319Богородсксело56°42'00"56°57'00"O-40-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Богородское сельское поселение
57636413101с Богородсксело
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