Гусева (Ягутина) Марья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Ягутина) Марья Макаровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Ягутин (Ягутка) Макар Самойлович

Мать: Ягутина (Галкина) Марья Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Иван

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Гусева Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Смерть
Неизвестно

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