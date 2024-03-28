Гусева (Ягутина) Марья Макаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Иван
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Гусева Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Смерть
Неизвестно