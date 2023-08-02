Ягутин (Ягутка) Макар Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Бракосочетание
До 1741
Жена: Ягутина Марья Марковна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Гусева Марья Макаровна
Мать ребёнка: Ягутина Марья Марковна
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Ягутина Домна Макаровна
Мать ребёнка: Ягутина Марья Марковна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Ягутина Ирина Макаровна
Мать ребёнка: Ягутина Марья Марковна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Ягутина Марья Марковна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Ягутин Пантелей Макарович
Мать ребёнка: Ягутина Марья Марковна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Смерть
Неизвестно