Ягутин (Ягутка) Макар Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгутин (Ягутка) Макар Самойлович

Ягутин (Ягутка) Макар Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, котово, заузолская волость
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Бракосочетание
До 1741

Жена: Ягутина Марья Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Гусева Марья Макаровна

Мать ребёнка: Ягутина Марья Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Ягутина Домна Макаровна

Мать ребёнка: Ягутина Марья Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Ягутина Ирина Макаровна

Мать ребёнка: Ягутина Марья Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Ягутин Самойло Макарович

Мать ребёнка: Ягутина Марья Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Ягутин Пантелей Макарович

Мать ребёнка: Ягутина Марья Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 14 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close