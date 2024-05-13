Климов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Марфа Свиридовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Климов Петр Иванович
Мать ребёнка: Климова Акулина
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Климова Акулина
Рождение ребёнка
1823
Сын: Климов Иван Иванович
Мать ребёнка: Климова Акулина
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Климова Акулина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Климова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Климова Марфа Свиридовна
Смерть
Неизвестно