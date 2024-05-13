Климов Иван Алексеевич 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Иван Алексеевич

Климов Иван Алексеевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Климов Алексей Иванович

Мать: Климова (Исаева) Прасковья Прохоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Марфа Свиридовна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Климов Петр Иванович

Мать ребёнка: Климова Акулина

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Климов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Климова Акулина

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Климов Иван Иванович

Мать ребёнка: Климова Акулина

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Климов Федор Иванович

Мать ребёнка: Климова Акулина

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Климова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Климова Марфа Свиридовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.