Климова (Исаева) Прасковья Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1786
Дочь: (Климова) Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Климова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Климов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Климов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно