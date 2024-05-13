Климова (Исаева) Прасковья Прохоровна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Исаева) Прасковья Прохоровна

Место рождения

Ломное, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломное, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
21.08.1786

Дочь: (Климова) Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Климова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Климов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Алексей Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Климов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Алексей Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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