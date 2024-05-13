Климов Федор Иванович 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Федор Иванович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Климов Иван Алексеевич

Мать: Климова Акулина

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Ефросинья Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Климова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Климова Ефросинья Гавриловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Климов Степан Федорович

Мать ребёнка: Климова Ефросинья Гавриловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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