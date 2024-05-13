Климов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Климов Иван Алексеевич
Мать: Климова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Климова) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Климова Ефросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Климова Ефросинья Гавриловна
Смерть
Неизвестно