Климова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Климов Петр Иванович
Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Климов Иван Иванович
Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно