Климова Акулина 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Климов Петр Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Климов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Климов Иван Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Климов Федор Иванович

Отец ребёнка: Климов Иван Алексеевич

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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