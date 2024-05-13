Климов Трофим Иванович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Трофим Иванович

Климов Трофим Иванович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Климов Иван Алексеевич

Мать: Климова Акулина

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Пелагея Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Климова) Настасья Трофимовна

Мать ребёнка: Климова Пелагея Алексеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Климов Савелий Трофимович

Мать ребёнка: Климова Пелагея Алексеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Климов Афанасий Трофимович

Мать ребёнка: Климова Пелагея Алексеевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1851
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.