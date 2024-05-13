Климов Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Климов Иван Алексеевич
Мать: Климова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Климова) Настасья Трофимовна
Мать ребёнка: Климова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Климов Савелий Трофимович
Мать ребёнка: Климова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Климов Афанасий Трофимович
Мать ребёнка: Климова Пелагея Алексеевна
Смерть
1851