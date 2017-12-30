Клименко Василий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения02.12.1917
Дата смерти30.12.2017
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клименко Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Иван
Мать ребёнка: Клименко (Перепелица) Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клименко Августа
Рождение ребёнка
Между 1947 и 1948
Сын: Клименко Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: Клименко Августа
Рождение ребёнка
22.02.1955
Сын: Клименко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Клименко (Перепелица) Клавдия
Рождение ребёнка
29.03.1961
Сын: Клименко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Клименко (Перепелица) Клавдия
Рождение ребёнка
04.03.1962
Дочь: Лазутина (Клименко) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Клименко Анна Петровна
Смерть
30.12.2017
Похороны
Неизвестно