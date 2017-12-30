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Клименко Василий Прокофьевич

Место рождения

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

02.12.1917

Дата смерти

30.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917

Отец: Клименко Прокофий

Мать: Клименко (Вальковская) Любовь Ивановна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Иван

Мать ребёнка: Клименко (Перепелица) Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко (Перепелица) Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Августа

Рождение ребёнка
Между 1947 и 1948

Сын: Клименко Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: Клименко Августа

Рождение ребёнка
22.02.1955

Сын: Клименко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Клименко (Перепелица) Клавдия

Рождение ребёнка
29.03.1961

Сын: Клименко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Клименко (Перепелица) Клавдия

Рождение ребёнка
04.03.1962

Дочь: Лазутина (Клименко) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Клименко Анна Петровна

Смерть
30.12.2017
Похороны
Неизвестно

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