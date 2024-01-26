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Клименко Александр Васильевич

Место рождения

с.Алешники, Жирновский р-н, Волгоградская обл.

Дата рождения

22.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1955

Отец: Клименко Василий Прокофьевич

Мать: Клименко (Перепелица) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Борис Александрович

Мать ребёнка: Клименко (Тимошкина) Ирина Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1982

Жена: Клименко (Тимошкина) Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
02.12.1984

Дочь: Королева (Клименко) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Клименко (Тимошкина) Ирина Борисовна

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