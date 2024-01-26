Клименко Александр Васильевич
Место рожденияс.Алешники, Жирновский р-н, Волгоградская обл.
Дата рождения22.02.1955
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Борис Александрович
Мать ребёнка: Клименко (Тимошкина) Ирина Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1982
Рождение ребёнка
02.12.1984
Дочь: Королева (Клименко) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Клименко (Тимошкина) Ирина Борисовна