Клименко (Тимошкина) Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Тимошкина) Ирина Борисовна

Место рождения

Памятное, Камышинский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

20.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1962

Отец: Тимошкин Борис Семенович

Мать: Тимошкина (Лисняк) Надежда Гавриловна

Памятное, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Борис Александрович

Отец ребёнка: Клименко Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Образование
20.01.1962
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Высшее
Бракосочетание
09.01.1982

Муж: Клименко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
02.12.1984

Дочь: Королева (Клименко) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Клименко Александр Васильевич

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