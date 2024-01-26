Клименко (Тимошкина) Ирина Борисовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Борис Александрович
Отец ребёнка: Клименко Александр Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Образование
20.01.1962
Высшее
Бракосочетание
09.01.1982
Рождение ребёнка
02.12.1984
Дочь: Королева (Клименко) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Клименко Александр Васильевич