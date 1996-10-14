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Тимошкин Борис Семенович

Место рождения

с.Знаменка Знаменский р-н Кировоградская обл.

Дата рождения

01.07.1926

Дата смерти

14.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926

Отец: Тимошкин Семен Абрамович

Мать: Тимошкина Анастасия Мироновна

с.Знаменка Знаменский р-н Кировоградская обл.
Бракосочетание
02.05.1949

Жена: Тимошкина Надежда Гавриловна

Рождение ребёнка
20.01.1962

Дочь: Клименко Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Тимошкина Надежда Гавриловна

Памятное, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ившина Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Тимошкина Надежда Гавриловна

Памятное, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Леонид Борисович

Мать ребёнка: Тимошкина Надежда Гавриловна

Памятное, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Смерть
14.10.1996
с.Усть-Золиха, Красноармейский р-н, Саратовская обл.
Похороны
Неизвестно
ст.Карамыш, Красноармейский р-н, Саратовская обл.
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