Тимошкин Борис Семенович
Место рожденияс.Знаменка Знаменский р-н Кировоградская обл.
Дата рождения01.07.1926
Дата смерти14.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926
с.Знаменка Знаменский р-н Кировоградская обл.
Бракосочетание
02.05.1949
Рождение ребёнка
20.01.1962
Дочь: Клименко Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Тимошкина Надежда Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ившина Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Тимошкина Надежда Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Леонид Борисович
Мать ребёнка: Тимошкина Надежда Гавриловна
Смерть
14.10.1996
с.Усть-Золиха, Красноармейский р-н, Саратовская обл.
Похороны
Неизвестно
ст.Карамыш, Красноармейский р-н, Саратовская обл.