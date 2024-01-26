Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна

Место рождения

д.Ломки Тамбовская обл.

Дата рождения

16.12.1905

Дата смерти

26.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1905

Отец: Локтев Мирон

Мать: Локтева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ческидова (Тимошкина) Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Тимошкин Семен Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тагинцева (Тимошкина) Галина Семеновна

Отец ребёнка: Тимошкин Семен Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Виктор Семенович

Отец ребёнка: Тимошкин Семен Абрамович

Бракосочетание
1924

Муж: Тимошкин Семен Абрамович

Рождение ребёнка
01.07.1926

Сын: Тимошкин Борис Семенович

Отец ребёнка: Тимошкин Семен Абрамович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Тимошкин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Тимошкин Семен Абрамович

Смерть
26.07.1987
Похороны
Неизвестно

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