Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна
Место рожденияд.Ломки Тамбовская обл.
Дата рождения16.12.1905
Дата смерти26.07.1987
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1905
Отец: Локтев Мирон
Мать: Локтева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ческидова (Тимошкина) Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Тимошкин Семен Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тагинцева (Тимошкина) Галина Семеновна
Отец ребёнка: Тимошкин Семен Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Виктор Семенович
Отец ребёнка: Тимошкин Семен Абрамович
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
01.07.1926
Отец ребёнка: Тимошкин Семен Абрамович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Тимошкин Владимир Семенович
Отец ребёнка: Тимошкин Семен Абрамович
Смерть
26.07.1987
Похороны
Неизвестно