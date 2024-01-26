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Тимошкин Семен Абрамович

Место рождения

г.Одесса

Дата рождения

1899

Дата смерти

16.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Тимошкин Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ческидова (Тимошкина) Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тагинцева (Тимошкина) Галина Семеновна

Мать ребёнка: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Виктор Семенович

Мать ребёнка: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна

Бракосочетание
1924

Жена: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна

Рождение ребёнка
01.07.1926

Сын: Тимошкин Борис Семенович

Мать ребёнка: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Тимошкин Владимир Семенович

Мать ребёнка: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна

Смерть
16.01.1969
Похороны
Неизвестно

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