Тимошкин Семен Абрамович
Место рожденияг.Одесса
Дата рождения1899
Дата смерти16.01.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Тимошкин Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ческидова (Тимошкина) Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тагинцева (Тимошкина) Галина Семеновна
Мать ребёнка: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Виктор Семенович
Мать ребёнка: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
01.07.1926
Мать ребёнка: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Тимошкин Владимир Семенович
Мать ребёнка: Тимошкина (Локтева) Анастасия Мироновна
Смерть
16.01.1969
Похороны
Неизвестно