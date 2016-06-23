Тимошкина (Лисняк) Надежда Гавриловна
Место рождения
Дата рождения22.03.1926
Дата смерти23.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1926
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ившина (Тимошкина) Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Тимошкин Борис Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Леонид Борисович
Отец ребёнка: Тимошкин Борис Семенович
Бракосочетание
02.05.1949
Рождение ребёнка
20.01.1962
Дочь: Клименко (Тимошкина) Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Тимошкин Борис Семенович
Смерть
23.06.2016
Похороны
24.06.2016
Саратов, город Саратов, Саратовская область