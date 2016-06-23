Тимошкина (Лисняк) Надежда Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкина (Лисняк) Надежда Гавриловна

Место рождения

Лиховка, Дніпропетровська область

Дата рождения

22.03.1926

Дата смерти

23.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1926

Отец: Лисняк Гаврил Михайлович

Мать: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна

Лиховка, Дніпропетровська область
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ившина (Тимошкина) Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Тимошкин Борис Семенович

Памятное, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Леонид Борисович

Отец ребёнка: Тимошкин Борис Семенович

Памятное, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
02.05.1949

Муж: Тимошкин Борис Семенович

Рождение ребёнка
20.01.1962

Дочь: Клименко (Тимошкина) Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Тимошкин Борис Семенович

Памятное, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Смерть
23.06.2016
Похороны
24.06.2016
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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