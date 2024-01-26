Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти06.11.1960
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Писаревский ?
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Настека (Лисняк) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Лисняк Гаврил Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1926
Дочь: Тимошкина (Лисняк) Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Лисняк Гаврил Михайлович
Украина
Рождение ребёнка
1928
Сын: Писаревский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Писаревский ?
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Лисняк) Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Лисняк Гаврил Михайлович
Рождение ребёнка
09.09.1930
Дочь: Федина (Писаревская) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Писаревский ?
Смерть
06.11.1960
Похороны
Неизвестно