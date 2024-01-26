Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна

Место рождения

Лиховка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1905

Дата смерти

06.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Тараненко Остап Дмитриевич

Мать: Тараненко (Тараненко) Ульяна Семеновна

Лиховка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писаревский ?

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Настека (Лисняк) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Лисняк Гаврил Михайлович

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
22.03.1926

Дочь: Тимошкина (Лисняк) Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Лисняк Гаврил Михайлович

Лиховка, Дніпропетровська область
Украина
Рождение ребёнка
1928

Сын: Писаревский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Писаревский ?

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Лисняк) Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Лисняк Гаврил Михайлович

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.09.1930

Дочь: Федина (Писаревская) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Писаревский ?

Лиховка, Дніпропетровська область
Смерть
06.11.1960
Лиховка, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Лиховка, Дніпропетровська область

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