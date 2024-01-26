Тараненко (Тараненко) Ульяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараненко (Тараненко) Ульяна Семеновна

Место рождения

Лиховка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кришталь (Тараненко) Мария Остаповна

Отец ребёнка: Тараненко Остап Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараненко Пантелей Остапович

Отец ребёнка: Тараненко Остап Дмитриевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна

Отец ребёнка: Тараненко Остап Дмитриевич

Лиховка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
Лиховка, Дніпропетровська область

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