Тараненко (Тараненко) Ульяна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кришталь (Тараненко) Мария Остаповна
Отец ребёнка: Тараненко Остап Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараненко Пантелей Остапович
Отец ребёнка: Тараненко Остап Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна
Отец ребёнка: Тараненко Остап Дмитриевич
Смерть
Неизвестно