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Тараненко Остап Дмитриевич

Место рождения

Лиховка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараненко Николай Остапович

Мать: Тараненко Екатерина

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Лисняк Елизавета Остаповна

Мать ребёнка: Тараненко Ульяна Семеновна

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кришталь Мария Остаповна

Мать ребёнка: Тараненко Ульяна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараненко Пантелей Остапович

Мать ребёнка: Тараненко Ульяна Семеновна

Смерть
1957
Лиховка, Дніпропетровська область
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