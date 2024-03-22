Тараненко Остап Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тараненко Николай Остапович
Мать: Тараненко Екатерина
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Лисняк Елизавета Остаповна
Мать ребёнка: Тараненко Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кришталь Мария Остаповна
Мать ребёнка: Тараненко Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараненко Пантелей Остапович
Мать ребёнка: Тараненко Ульяна Семеновна
Смерть
1957