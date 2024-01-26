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Писаревский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Писаревский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна

Рождение ребёнка
09.09.1930

Дочь: Федина (Писаревская) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна

Лиховка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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