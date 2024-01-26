Писаревский ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Писаревский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна
Рождение ребёнка
09.09.1930
Дочь: Федина (Писаревская) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна
Лиховка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно