Лисняк Гаврил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Лисняк Михаил
Мать: Лисняк Химка
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Настека (Лисняк) Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна
Рождение ребёнка
22.03.1926
Дочь: Тимошкина (Лисняк) Надежда Гавриловна
Мать ребёнка: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна
Украина
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Лисняк) Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна
Смерть
1933
Похороны
Неизвестно