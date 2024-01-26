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Лисняк Гаврил Михайлович

Место рождения

Лиховка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Лисняк Михаил

Мать: Лисняк Химка

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Настека (Лисняк) Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
22.03.1926

Дочь: Тимошкина (Лисняк) Надежда Гавриловна

Мать ребёнка: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна

Лиховка, Дніпропетровська область
Украина
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Лисняк) Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Лисняк (Тараненко) Елизавета Остаповна

Лиховка, Дніпропетровська область
Смерть
1933
Лиховка, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Лиховка, Дніпропетровська область

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