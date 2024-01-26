Лисняк Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисняк Михаил

Место рождения

Лиховка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зима (Лисняк) Александра

Мать ребёнка: Лисняк Химка

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисняк Андрей

Мать ребёнка: Лисняк Химка

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисняк Федор

Мать ребёнка: Лисняк Химка

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисняк Иван

Мать ребёнка: Лисняк Химка

Лиховка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисняк Химка

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лисняк Гаврил Михайлович

Мать ребёнка: Лисняк Химка

Лиховка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
Лиховка, Дніпропетровська область

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