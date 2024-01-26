Лисняк Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зима (Лисняк) Александра
Мать ребёнка: Лисняк Химка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисняк Андрей
Мать ребёнка: Лисняк Химка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисняк Федор
Мать ребёнка: Лисняк Химка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисняк Иван
Мать ребёнка: Лисняк Химка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисняк Химка
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Лисняк Химка
Смерть
Неизвестно