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Лисняк Химка

Место рождения

Лиховка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зима (Лисняк) Александра

Отец ребёнка: Лисняк Михаил

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисняк Андрей

Отец ребёнка: Лисняк Михаил

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисняк Федор

Отец ребёнка: Лисняк Михаил

Лиховка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисняк Иван

Отец ребёнка: Лисняк Михаил

Лиховка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисняк Михаил

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лисняк Гаврил Михайлович

Отец ребёнка: Лисняк Михаил

Лиховка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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