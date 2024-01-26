Лисняк Химка
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зима (Лисняк) Александра
Отец ребёнка: Лисняк Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисняк Андрей
Отец ребёнка: Лисняк Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисняк Федор
Отец ребёнка: Лисняк Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисняк Иван
Отец ребёнка: Лисняк Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисняк Михаил
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Лисняк Михаил
Смерть
Неизвестно