Клименко (Перепелица) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Иван
Отец ребёнка: Клименко Василий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1955
Сын: Клименко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Клименко Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
29.03.1961
Сын: Клименко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Клименко Василий Прокофьевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно