Клименко (Перепелица) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Перепелица) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Иван

Отец ребёнка: Клименко Василий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
22.02.1955

Сын: Клименко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Клименко Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
29.03.1961

Сын: Клименко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Клименко Василий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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